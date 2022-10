Volgend jaar geen coronasteun meer

Vanaf volgend jaar is er geen coronasteun meer voor zorginstellingen. De bekostiging van corona-uitgaven moet onderdeel zijn van de reguliere onderhandelingen tussen zorginstellingen en zorgverzekeraars.

Alleen in geval van een pandemische crisissituatie zouden bijzondere landelijke afspraken gemaakt moeten worden, schrijft minister Ernst Kuipers van VWS aan de Tweede Kamer, die ook opmerkt dat hij alert blijft voor het geval er toch zo’n situatie ontstaat.

Reguliere bedrijfsvoering

“Hiermee worden zorgaanbieders met ingang van 2023 gevraagd om in hun reguliere bedrijfsvoering aandacht te hebben voor de gevolgen die covid-19 op hun organisatie heeft of kan hebben”, aldus de minister. “Vervolgens moet dit onderdeel zijn van de contractering door zorgfinanciers van zorgaanbieders. Partijen kunnen zo, waar nodig, nadere afspraken maken over passende vergoedingen.”

Knelpunten

Als blijkt dat er knelpunten zijn die moeten worden opgelost, kunnen partijen die aan de orde stellen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Voor zorg vanuit de Wlz zijn er tijdelijk extra hogere tarieven vastgesteld voor de extra kosten voor persoonlijke beschermingsmiddelen.