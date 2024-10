Voor het eerst in jaren nieuw type schizofreniemedicijn in VS

Farmaceut Bristol Myers Squibb heeft in de Verenigde Staten goedkeuring gekregen voor de markttoelating van het eerste nieuwe type schizofreniemedicijn in ongeveer zeventig jaar. Dit opent een nieuwe behandelingsmogelijkheid voor miljoenen mensen met deze ziekte die vaak hallucinaties en waanbeelden veroorzaakt.

Decennialang richtten behandelingen voor schizofrenie zich voornamelijk op zogeheten dopaminereceptoren die invloed hebben op beweging, emoties en het beloningssysteem van de hersenen. Veel mensen reageren echter niet op deze medicijnen, en door bijwerkingen zoals gewichtstoename en slaperigheid blijft minder dan de helft van de patiënten ze gebruiken.

Nieuwe klasse medicijnen

De behandeling van Bristol Myers Squibb maakt deel uit van een nieuwe klasse medicijnen die anders werken. Hierbij ligt de focus op de muscarinereceptoren, die de hersencircuits beïnvloeden die verstoord zijn bij patiënten met schizofrenie.

KarXT

De goedkeuring van het middel, dat onder de naam Cobenfy verkocht zal worden, is ook een overwinning voor Bristol Myers Squibb. De Amerikaanse farmaceut nam vorig jaar een gewaagde stap door Karuna Therapeutics voor 14 miljard dollar over te nemen om het medicijn binnen te halen. Dat bedrijf werkte eerst aan de ontwikkeling van het middel. Met Cobenfy valt waarschijnlijk veel geld te verdienen. Analisten schatten dat de twee keer daags in te nemen pil, ook bekend als KarXT, in 2027 al goed is voor een jaaromzet van 1 miljard dollar.

10 dollar per maand

Bristol Myers Squibb meldde dat de maandelijkse groothandelsprijs voor Cobenfy 1850 dollar bedraagt. Maar wat Amerikaanse patiënten straks zelf betalen zal afhangen van hun verzekeringsdekking. Van patiënten met Medicaid wordt bijvoorbeeld verwacht dat ze minder dan 10 dollar kwijt zijn voor een maandvoorraad, aldus het bedrijf.

Bijwerkingen beperkt

De werking van Cobenfy is bij toeval ontdekt. Eli Lilly, een andere farmaceut, werkte in de jaren 90 aan een verwante behandeling voor de ziekte van Alzheimer, maar stopte het onderzoek om bijwerkingen. Wetenschappers van Karuna Therapeutics combineerden dat medicijn later met een middel voor een overactieve blaas. Deze combinatie stimuleerde receptoren in de hersenen en blokkeerde die daarbuiten. Dat bleek een goede manier om symptomen van schizofrenie te behandelen terwijl bijwerkingen worden beperkt. Bristol Myers Squibb is van plan het medicijn ook nog te testen tegen meer aandoeningen. (ANP)