Voormalig zorgbestuurder Marco Meerdink overleden

Dat meldt ouderenzorgorganisatie Careyn op de website.

Hart voor de zorg

Meerdink overleed kort nadat hij met pensioen was gegaan. In november 2024 nam hij afscheid van Careyn, waar hij sinds juni 2017 voorzitter was van de raad van bestuur. De organisatie schrijft: “In een periode waarin de organisatie voor grote uitdagingen stond, bracht hij stabiliteit, visie en een vastberaden streven naar verbetering. Onder zijn leiding werd een stevig fundament gelegd voor de verdere ontwikkeling van de zorgkwaliteit en de ondersteuning van cliënten en medewerkers. Marco stond bekend om zijn authenticiteit, zijn hart voor de zorg en de medewerkers, zijn menselijke benadering en zijn vermogen om anderen te motiveren in moeilijke tijden.”

Solidaire, inclusieve samenleving

Over zijn tijd bij Careyn sprak Meerdink in een interview met Zorgvisie: Hoe Marco Meerdink Careyn uit het slop trok en zorginkoop tot ‘chefsache’ maakte.

Meerdink werkte in zijn bestuursperiode aan een nieuwe visie van Careyn: ‘Bijdragen aan een solidaire, inclusieve, duurzame samenleving’, waarbij hij nadrukkelijk contact zocht met de gemeente en andere zorg- en welzijnspartijen. Careyn wil mensen steunen die tijdelijk of permanent het vermogen hebben verloren om hun leven sturing te geven. Daarbij moet niet alleen worden gedacht aan kwetsbare ouderen maar ook aan minder voor de hand liggende groepen, als bezoekers van de voedselbank, vluchtelingen of daklozen. Meerdink zegt aan het slot van het interview dat hij ervan overtuigd is dat mensen meer voor elkaar kunnen betekenen: “Zorginstellingen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen door hun maatschappelijke rol waar te maken en initiatieven te ontplooien, vooral op lokaal en regionaal niveau.“