Voormalig zorgminister Agema niet opnieuw verkiesbaar

,

Oud-VWS-minister Fleur Agema (PVV) keert na de verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer voor de PVV.

Agema laat op X weten dat zij zich niet opnieuw verkiesbaar heeft gesteld. Sinds 2006 is zij een van de bekendste gezichten van de partij.

Agema noemt het Kamerlidmaatschap “het mooiste dat er is, en ik ga het vreselijk missen”. Ze schrijft dat ze het graag nog jaren had gedaan, “maar de omstandigheden zijn er helaas niet naar”. Om welke omstandigheden het gaat, schrijft ze niet.

Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen stond Agema op de tweede plaats van de PVV. Daarna werd zij behalve minister ook vicepremier in het kabinet-Schoof.

Islam

Agema hield zich sinds haar aantreden als Kamerlid in 2006 voornamelijk bezig met de zorg. Ook was zij als Kamerlid zeer uitgesproken tegen de islam. Als minister hield zij zich voornamelijk bezig met kunstmatige intelligentie in de zorg. Ook maakte zij zich hard voor het halveren van het eigen risico. (ANP)

  • This field is hidden when viewing the form
