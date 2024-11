Voorraad zorgvastgoed groeit langzamer dan ooit

De voorraad zorgvastgoed is de afgelopen tien jaar minder snel gegroeid dan ooit: slechts met 10 procent tot 51,3 miljoen vierkante meter. In de periodes vóór 2015 was de gemiddelde groei over tien jaar minimaal 24 procent.

Dit blijkt uit een recente analyse van Capital Value. De beperkte toename in de afgelopen tien jaar staat in schril contrast met de sterk stijgende vraag naar zorgvastgoed de komende jaren. Naast de te langzame groei van de voorraad is de kwaliteit van de bestaande voorraad niet toereikend om aan toekomstige behoeften te voldoen.

Capital Value wijst erop dat 58 procent van de voorraad zorgvastgoed dateert van voor 1995. En ruim zes miljoen vierkante meter heeft een energielabel E of lager. Investeringen in de uitbreiding en kwaliteitsverhoging van zorgvastgoed zijn dringend nodig, aldus het adviesbureau.

Investeringen nodig

Niet alleen de investeringen in de uitbreiding van de voorraad zijn momenteel ontoereikend. Capital Value: “Ook zijn dringend investeringen nodig in de modernisering en verduurzaming van het bestaande zorgvastgoed. Om alle vierkante meters met een E, F en G label te verduurzamen naar een label A, is naar schatting circa 3,8 miljard euro nodig. Wanneer de vierkante meters met label D naar A moeten worden verduurzaamd, stijgt de benodigde investering zelfs naar 5,3 miljard euro.”

Momenteel zijn de investeringen in zorgvastgoed ontoereikend. In 2023 werd 648 miljoen euro geïnvesteerd in nieuw en bestaand zorgvastgoed. Ook in 2024 (tot en met het derde kwartaal) liggen de investeringen onder de 400 miljoen euro. Investeerders in zorgvastgoed gaven eind 2023 aan dat ze circa 4,3 miljard euro aan beschikbaar kapitaal hadden voor de komende drie jaar.

Dat is onvoldoende voor de uitbreidings- en verduurzamingsopgave, vindt Thijs Konijnendijk, hoofd research bij Capital Value. “Op basis van demografische ontwikkelingen is heel duidelijk dat de vraag naar zorg- en seniorenwoningen de komende jaren explosief zal stijgen”, zegt Konijnendijk. “Investeringen in nieuwbouw en verduurzaming zijn daarom hard nodig om de voorraad de komende jaren de impuls te geven die nodig is. Om dat te bereiken zullen beleggers hun kaders moeten verruimen, zodat zorgvastgoed daarin een plek kan krijgen.”