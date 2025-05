Maeijer belooft eerdere communicatie over wijzigingen in eigen bijdrage Wlz

Staatssecretaris Vicky Maeijer gaat het CAK vragen om eerder met cliënten te communiceren over de aanpassingen in inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de langdurige zorg (Wlz). De staatssecretaris gaat hiermee in op een motie van GroenLinks-PvdA in de Tweede Kamer.

De Kamer sprak woensdag over een tweetal wijzigingen in de eigen bijdragen voor beschermd wonen en langdurige zorg. De Compensatie Vervallen Ouderentoeslag (CVO) en de Extra Vermogensvrijstelling (EVV) waren bedoeld om de eigen bijdragen te verlagen voor mensen met weinig vermogen. Het kabinet bouwt de CVO af en schaft de EVV af per 2026.

Stapeling zorgkosten

Het beëindigen van de CVO en de EVV heeft gevolgen voor eenpersoonshuishoudens met een vermogen vanaf 33.749 euro en meerpersoonshuishoudens met een vermogen vanaf 67.497 euro. Partijen in de Tweede Kamer vrezen voor hogere eigen bijdragen en de stapeling van zorgkosten bij kwetsbare mensen die langdurig zorg nodig hebben. Dat blijkt uit ook de schriftelijke vragen die zij hierbij hebben gesteld.

Volgens staatssecretaris Maeijer zullen lagere inkomens over het geheel genomen lagere zorgkosten hebben, onder meer omdat dit kabinet ook het eigen risico bij de zorgverzekering in de komende jaren verlaagt.

Monitoring

Bij het Tweede Kamerdebat van woensdag bleek een aantal partijen hier niet gerust op. Zo vroegen GroenLinks-PvdA en CDA om monitoring van de effecten van het afschaffen van de twee compensatieregelingen. Daarop liet staatssecretaris Maeijer weten dat deze effecten worden meegenomen in de Monitor Stapeling Eigen Bijdragen.

Rekentool

GroenLinks-Kamerlid Elke Slagt-Tichelman diende op haar beurt een motie in om de communicatie over de regelingen te vervroegen. Uit brieven van de staatssecretaris blijkt dat uitvoerder CAK in het derde kwartaal van dit jaar zijn rekentool gaat aanpassen. Hiermee kunnen mensen hun eigen bijdragen voor het komende jaar berekenen. GroenLinks-PvdA vindt dit te laat. Maeijer zegde daarop toe dat ze het CAK gaat vragen om de communicatie over de wijzigingen zo vroeg mogelijk in te zetten.