Voorschrijven medicijnen na videoconsult verlengd tot 2022

Veel partijen zijn tevreden over het op afstand houden van spreekuren en consulten tijdens de coronapandemie, merkt de IGJ op. De inspectie geeft partijen daarom mee de komende maanden in gesprek te gaan over de mogelijkheden om deze ontwikkeling te laten inbedden in de reguliere zorgprocessen.

Medicatiehistorie

Normaliter is het niet toegestaan om alleen na online contact geneesmiddelen voor te schrijven als de voorschrijver de patiënt niet eerder heeft ontmoet, de patiënt niet kent en de medicatiehistorie niet beschikbaar heeft. Tijdens de pandemie is besloten om dit na een online videoconsult wel toe te staan.