Vorige week 1,2 miljoen coronaprikken

Meer dan 1,2 miljoen Nederlanders zijn vorige week gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de vaccinatiecampagne in januari. Het RIVM wil het aantal prikken de komende tijd verder opvoeren. Deze week worden naar verwachting bijna 1,5 miljoen mensen ingeënt.

Vorige week meldde het RIVM bijna 900.000 prikken in de zeven dagen ervoor, maar dat cijfer was vertekend omdat nog niet alle vaccinaties uit die week waren geregistreerd. Het RIVM komt nu uit op ongeveer een miljoen prikken in die week, vergelijkbaar met de week daar weer voor.

In totaal zijn nu bijna 11 miljoen prikken gezet. Bijna 7,4 miljoen mensen hebben een eerste prik gehad en ruim 3,4 miljoen ook de tweede prik.

Het record wordt later deze maand mogelijk verbroken. In de komende twee weken verwacht het RIVM ruim 1,2 miljoen doses, gevolgd door zo’n 2,2 miljoen doses in de week van 21 tot en met 27 juni. AstraZeneca denkt dat het in die week ruim een miljoen vaccindoses naar Nederland kan brengen. (ANP)