Vrees voor meer bureaucratie door wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling

Een groep van tien belangenorganisaties in de zorg heeft kritisch gereageerd op het wetsvoorstel Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) van demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg). Zij denken dat aan de ene kant meer nodig is dan het voorstel nu beoogt. Aan de andere kant vrezen zij juist meer bureaucratie.

Dit schrijven de partijen in een brief aan de vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De brief is ondertekend door Actiz, de Nederlandse ggz, NVZ, NFU, InEen, LHV, NHG, RSO Nederland, VZVZ en ZN. Begin vorige maand presenteerde Van Ark haar plannen met het wetsvoorstel.

Open API

De partijen merken onder meer op dat wel afspraken worden gemaakt over verplichte digitale uitwisseling, maar dat er geen afspraken zijn over het gebruik van open API’s of een generieke infrastructuur. API’s zijn applicaties die ervoor zorgen dat systemen met elkaar kunnen communiceren en werken bijvoorbeeld als een stekker en een stekkerdoos.

Doordat deze onderdelen in het wetsvoorstel ontbreken, kan het straks zo zijn dat organisaties wel systemen hebben die voldoen aan alle eisen, maar nog niet goed met elkaar kunnen communiceren, aldus de belangenorganisaties. Juist dit zou kunnen bijdragen aan efficiëntie en kostenbesparingen.

Marktmacht

“Daarnaast kan het verplicht stellen van het gebruik van een landelijk dekkend stelsel van zorginfrastructuren de marktmacht van grote softwareleveranciers beperken. Het niet opnemen van dergelijke afspraken in de Wegiz zou een enorme gemiste kans zijn!”, valt te lezen in de brief.

Verder wordt gevreesd voor het normalisatie- en certificeringstraject. Zorgaanbieders moeten als onderdeel van het wetsvoorstel gaan voldoen aan normen voor gegevensuitwisseling, de zogeheten NEN-normen. De belangenclubs zijn niet overtuigd van de toegevoegde waarde hiervan terwijl het waarschijnlijk wel een langdurig en kostbaar project zal zijn. “Het risico is dat dit zoveel capaciteit vergt van de softwareleveranciers, dat innovatie en opleveren van functionaliteit in het gedrang komen”, schrijft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hierover.