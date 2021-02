Vrijwaard raakt Helderse verpleeghuizen moeilijk kwijt

Het is Vrijwaard in Den Helder nog niet gelukt om een geschikte overnamekandidaat te vinden voor de drie verpleeghuizen die de zorgaanbieder moet afstoten om te mogen fuseren met Omring. Om die reden heeft Vrijwaard de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om verlenging van de transactietermijn tot 1 mei gevraagd.

Vrijwaard verkeert al langere tijd in financieel zwaar weer. Om de continuïteit van de ouderenzorg in Den Helder te waarborgen, schoot collega-aanbieder Omring te hulp met het voorstel om te fuseren. De ACM gaf hier in augustus 2020 toestemming voor, maar verbond wel beperkende voorwaarden aan een samengaan.

Keuzevrijheid

Omring en Vrijwaard zijn in Den Helder de grootste aanbieders van verpleeghuiszorg en dagbesteding voor ouderen. Door een volledige overname zouden negen van de twaalf verpleeghuizen in de gemeente onder één instelling vallen. Dit zou volgens de ACM de inkooppositie van zorgverzekeraars en de keuzevrijheid van ouderen te zeer beperken. Dus wil de ACM dat Vrijwaard de locaties Ten Anker, Lyceumhof en Parkzicht overdraagt aan een andere zorginstelling.

Complex proces

Voor de verkoop kreeg Vrijwaard een half jaar de tijd van de ACM. Nu blijkt deze termijn geen haalbare kaart voor Vrijwaard. Spelbreker is covid, zo laat Vrijwaard bij monde van een woordvoerder weten: “Naast de geringe belangstelling en het feit dat een dergelijke verkoop ook een complex proces is, vermoeden we dat de coronapandemie veel aandacht vraagt van zorgorganisaties.”

Gesprekken

Volgens de woordvoerder lopen er gesprekken, maar is de uitkomst nog onzeker. “Wij houden ons aan de gestelde voorwaarde de betreffende locaties te verkopen. We stellen alles in het werk om de verkoop zo spoedig mogelijk af te ronden. Voor de medewerkers en bewoners die al langer in onzekerheid verkeren, hopen we dan ook dat er op korte termijn duidelijkheid komt. Er lopen gesprekken met mogelijke geïnteresseerden, maar over de inhoud hiervan kunnen we nu nog geen mededelingen doen”.