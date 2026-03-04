Vrouwen die verstoken zijn van bevolkingsonderzoek hebben vaker HPV

Bij vrouwen die geen of moeilijk toegang hebben tot het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker wordt het humaan papillomavirus (HPV) vaker gevonden dan bij vrouwen die daar wel toegang toe hebben. Dat meldt Dokters van de Wereld op basis van 555 uitstrijkjes die de mensenrechtenorganisatie tussen 2022 en 2025 afnam bij vrouwen zonder toegang.

Van de groep vrouwen is 87 procent ongedocumenteerd en daarom uitgesloten van het bevolkingsonderzoek. Vrouwen die in de asielprocedure zitten vormen 10 procent van het totaal, terwijl statushouders, EU-burgers en vrouwen in de categorie ‘onbekend’ ieder afzonderlijk 1 procent van de groep uitmaken.

Toegang voor alle vrouwen

HPV verdwijnt vaak vanzelf, maar als dat niet gebeurt kan baarmoederhalskanker ontstaan. Snelle signalering is daarom belangrijk. Bij één op de vijf van de onderzochte vrouwen bleek een type van het virus dat kanker kan veroorzaken aanwezig te zijn, tegenover één op de acht binnen het bevolkingsonderzoek. Bij 41 procent van de vrouwen werden celafwijkingen gevonden, dat geldt voor 28 procent van de vrouwen binnen het bevolkingsonderzoek. En 6 procent had zo’n afwijkende uitslag dat een doorverwijzing naar de gynaecoloog nodig was, binnen het bevolkingsonderzoek is dat voor 1,7 procent het geval.

In Nederland wordt het merendeel van de vrouwen tussen de 30 en 60 jaar elke vijf tot tien jaar uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Melanie Lebbink, arts bij Dokters van de Wereld, benadrukt het belang van investeren in preventieve HPV-zorg. “Door álle vrouwen in Nederland toegang te geven tot het bevolkingsonderzoek, kunnen zowel veel leed als ingrijpende, duurdere behandelingen voorkomen worden.” (ANP)