Vrouwen verzetten afspraak abortuszorg door demonstranten

Volgens Kroeze en Van Straaten hebben veertien van de in totaal zestien locaties van de abortusklinieken te maken met demonstranten voor de deur. “De frequentie varieert van een aantal keer per week tot incidenteel.” De gezamenlijke abortusklinieken hebben hun cliënten via een enquête bevraagd hoe zij deze aanwezigheid van demonstranten ervaren. Uit die enquête komt niet alleen naar voren dat de overgrote meerderheid van de vrouwen (ruim 90 procent) de aanwezigheid van demonstranten dicht bij een kliniek als negatief ervaart. Ook gaf ruim de helft van de vrouwen aan dat zij hun afspraak liever zouden verzetten als zij vooraf weet hebben van die aanwezigheid.