VUmc vertrouwt personeel, onderneemt geen actie tegen Coldeweijer

Het VUmc gaat er niet van uit dat personeel informatie heeft gelekt naar juicekanaal Life of Yvonne over royaltyverslaggever Marc van der Linden. Het ziekenhuis in Amsterdam onderzoekt de zaak niet en onderneemt ook geen actie tegen Yvonne Coldeweijer. Dat laat een woordvoerder weten.

Coldeweijer riep via sociale media ‘spionnen’ in het VUmc op – waar Van der Linden ligt – om informatie over hem te delen. Van der Linden ligt inmiddels een week in het ziekenhuis vanwege een herseninfarct.

Beroepsgeheim

“Onze medewerkers hebben privacy heel hoog in het vaandel”, meldt een woordvoerder van het VUmc. “Zij weten dat alle medische informatie tot het beroepsgeheim behoort. En wij hebben geen enkele reden om aan te nemen dat een van onze medewerkers dat geheim geschonden heeft.” Het ziekenhuis bevestigt officieel ook niet dat Van der Linden op dit moment een van de patiënten is. (ANP)