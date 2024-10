Vvt-aanbieders Nijmegen starten eerstelijns consultatiecentrum ouderenzorg

Vier ouderenzorgorganisaties in Nijmegen starten samen een regionaal eerstelijns consultatiecentrum ouderenzorg. Huisartsen kunnen advies krijgen van een team van psychologen en specialisten ouderenzorg over kwetsbare ouderen die thuis wonen.

Het consultatiecentrum, dat op 1 oktober start, is een initiatief van het ‘netwerk Nonna’, een samenwerkingsverband van veertien aanbieders van verpleging, verzorging en thuiszorg (vvt) in de regio Nijmegen. Met het centrum willen ze inspelen op de forse groei van het aantal thuiswonende ouderen met een complexe zorgvraag.

Eerstelijns consultatiecentrum ouderenzorg

Het regionaal eerstelijns consultatiecentrum ouderenzorg bestaat uit één team van specialisten ouderengeneeskunde en gezondheidszorgpsychologen. Ze werken bij vier verschillende ouderenzorgorganisaties in de regio Nijmegen. Zo bundelen ze hun expertise rond kwetsbare ouderen met een complexe zorgvraag in de thuissituatie. Via ZorgDomein kunnen huisartsen bij het centrum terecht voor consultatie aan huis, een gestructureerde patiëntenbespreking of teleconsultatie.

De Waalboog

“Dit is de toekomst”, zegt Rita Arts, bestuurder bij De Waalboog, een van de betrokken ouderenzorgorganisaties. Ze is trots dat de expertise van de specialist ouderengeneeskunde en de gz-psycholoog in de eerstelijn nu geformaliseerd is. “Dit komt niet uit de lucht vallen. We hebben jaren gepionierd en geïnvesteerd omdat we er heilig geloof in hebben dat het consultatiecentrum gaat bijdragen aan de toegankelijkheid van de zorg.”

ZZG-zorggroep

Rhona Hoven, specialist ouderengeneeskunde bij ZZG-zorggroep, vertelt dat in principe iedere huisartspraktijk een eigen specialist ouderengeneeskunde heeft. “Omdat we samenwerken binnen het consultatiecentrum kunnen we pieken en onverwachte omstandigheden samen opvangen. En gebruikmaken van elkaars expertise en leren van elkaar, waarmee we de kwaliteit van zorg vergroten.”

Huisartsen

Huisartsen zijn geholpen met het centrum, denkt Franca Ruikes, kaderhuisarts ouderenzorg bij Neo huisartsenzorg, een samenwerkingsverband van huisartsen in Nijmegen. “We hebben als huisartsen te maken met een groeiende hoog-complexe populatie die wij thuis bedienen. Daar neemt de specialist ouderengeneeskunde nu een rol in, laagdrempelig en constant toegankelijk.”

Neo huisartsenzorg en Nonna netwerk

De huisartsen van Neo huisartsenzorg en de vvt-aanbieders van het netwerk Nonna zijn samen opgetrokken bij de realisatie van het consultatiecentrum. Kaderhuisarts Ruikes. “Dat blijven we doen. De samenwerking is heel fijn. Met onze achterban en onze betrokkenheid voelen wij ons onderdeel van het team van het consultatiecentrum. Feitelijk kunnen we niet zonder elkaar.”