Ouderenzorg Achterhoek dichterbij 4,5 miljoen voor drie digitale IZA-innovaties

De elf zorgaanbieders in de Achterhoek willen samenwerken aan een regionale digitale infrastructuur voor de zorg. Het gaat onder meer om een verpleegkundige e-overdracht. Binnen deze e-overdracht willen de organisaties een infrastructuur realiseren voor digitale verpleegkundige overdracht tussen zorgorganisaties onderling. Daarmee kunnen verpleegkundigen gegevens die nodig zijn voor continuïteit van zorg van een cliënt met diens toestemming beschikbaar stellen aan verpleegkundigen die de zorg overnemen in een andere organisatie. En dat allemaal op een digitale, gestandaardiseerde en beveiligde wijze.

Inzicht in regionale gezondheidssituatie

Een ander onderdeel van de aanvraag is afkomstig van de regionale werkgroep Geïntegreerde Regionale Data-infrastructuur Achterhoek, ook wel GERDA. Deelnemers van deze werkgroep gaan een infrastructuur ontwikkelen waarmee gezamenlijke data-analyses gedaan kunnen worden zonder daarbij gevoelige patiëntgegevens te kunnen inzien of herleiden. Zo ontstaat inzicht in de regionale gezondheidssituatie. Maarten van Rixtel, bestuurder van Sensire en voorzitter van de vereniging Digitalisering Zorg Achterhoek: “GERDA is een duidelijke stap naar echt datagedreven werken in de regio. De eerste concrete resultaten zijn beschikbaar rondom acute zorg. We kijken nu naar de mogelijkheden om GERDA verder in te zetten voor de ontwikkeling en monitoring van gezondheid in de Achterhoek.”

Gezondheidsomgeving

Tenslotte werkt de vereniging aan de ontwikkeling van een PGO met een samenwerkingsplatform, waarin de persoonlijke zorgdata op basis van de regionale standaarden wordt ontsloten.

De vereniging Digitale Zorg Achterhoek is een samenwerkingsverband van vvt-organisaties Sensire, Buurtzorg, Careaz, Markenheem, Marga Klompé, Azora, De Gouden Leeuwgroep, het Slingeland Ziekenhuis, Huisartsen Oude IJssel, GGGnet, Elver en Estinea. Er wordt nauw samengewerkt met MijnPGO, GeriMedica, Nedap, Ecare, SDB Groep en Zorgdomein.

De snelle toets aanvraag van de drie ingediende innovaties wordt ondersteund door Menzis en Zilveren Kruis.