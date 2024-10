VWS en ActiZ: ‘Praat over hoe je ouder wil worden’

Praat vandaag over morgen. Dat is de oproep die het ministerie van VWS en ActiZ woensdag – de Dag van de Zorg Voor Morgen – doen. Het is belangrijk om op tijd het gesprek te voeren over hoe je ouder wil worden, aldus VWS en ActiZ: “Bijvoorbeeld wat je voor elkaar kunt doen als er later zorg nodig is, of het huis waar je nu woont nog bij je past en hoe je fit blijft.”

Zorg-, welzijns- en maatschappelijke organisaties geven gehoor aan de oproep en voeren lokaal of regionaal het gesprek met jonge ouderen onder de noemer ‘Praat vandaag over morgen’. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens wandelingen en gesprekken of na film- en theateravonden.

‘Gesprek kan betekenisvol zijn’

Vicky Maeijer, staatssecretaris Langdurige en Maatschappelijke Zorg: “Vroeger sprak je met je omgeving over je schoolkeuze, de voorbereiding op je eerste baan of een nieuwe woning. Het zou net zo normaal moeten zijn om het gesprek te voeren over hoe je ouder wil worden. Dat gesprek kan zo betekenisvol zijn, voor jezelf en voor de mensen om je heen.”

Maeijer: “Het biedt een kans om goed naar elkaar te luisteren en ervoor te zorgen dat we rekening houden met wat mensen nu al willen regelen voor hun oude dag. Ik vind het mooi om te zien dat steeds meer mensen en partijen hiermee bezig zijn. Want uiteindelijk gaat het gesprek over morgen ons allemaal aan.”

Helft praat over toekomst

De helft van de Nederlanders tussen de 60 en 75 jaar praat wel eens over de toekomst, blijkt uit onderzoek eerder dit jaar. Wie het gesprek nog niet voert, geeft aan dit binnen vijf jaar te willen doen. 84 procent vindt het gesprek over later nuttig.

Wie ook het gesprek over morgen wil voeren, kijkt op praatvandaagovermorgen om te zien welke activiteiten er in de buurt zijn.