VWS-minister benadrukt: Schijf van Vijf is advies

De Schijf van Vijf is een advies en geen verplichting, benadrukten ministers Sophie Hermans (Volksgezondheid) en Jaimi van Essen (Landbouw) vrijdag.

De schijf werd vorige week vernieuwd en legt nu meer nadruk op duurzaamheid en voedselveiligheid. Het advies voor vlees daalde van maximaal 500 naar 300 gram per week.

Conservatieven

Vooral bij conservatieve partijen leidde dat tot wrevel; zij beschouwen het nieuwe advies als “betutteling”. PVV-leider Geert Wilders plaatste demonstratief een foto van een gehaktbal op X. De SGP vindt de nieuwe lijst “moralistisch en activistisch”. Nicole Moinat van de Groep Markuszower schreef op X: “We moeten helemaal niks”.

Betere balans

“Het geeft mensen richting en advies over gezond eten”, zei Hermans voorafgaand aan de ministerraad. “Maar het blijft een advies.” Van Essen viel haar later bij: “Je mag dus zelf kiezen.”

De landbouwminister zei dat hij werkt aan een betere balans tussen dierlijke en plantaardige eiwitten in voeding, mede aangemoedigd door de Tweede Kamer. (ANP)