VWS: nú meer regie realiseren voor verpleegkundigen

Verpleegkundigen en verzorgenden moeten zelf de regie voeren over hun beroep en de beroepsontwikkeling en de veranderingen die nodig zijn. Dat staat in een advies van de Chief Nursing Officer Bianca Buurman aan de bewindslieden Van Ark, De Jonge en Blokhuis van het ministerie van VWS.

Om dat te bereiken wil Buurman dat “maximaal” wordt ingezet op behoud van verpleegkundigen en verzorgenden met een beter waarderingssysteem. Dat wil zeggen: “Goede arbeidsvoorwaarden, loopbaanpaden, ontwikkelmogelijkheden en betere arbeidscontracten.” Buurman: “Het is één voor twaalf.”

Verpleegkundige in OMT

Verder moet de professionele zeggenschap in de organisatie en landelijk worden erkend. “Dat betekent dat verpleegkundigen en verzorgenden daar waar het gaat over de dagelijkse zorg, het beroep en de beroepsontwikkeling vanaf de start aan tafel zitten”, staat in het advies: “Zowel op de werkvloer, op het niveau van de raad van bestuur als landelijk.” Buurman vindt het vreemd dat er geen verpleegkundige in het OMT zit.

Zo krijgen ze de positie om zeggenschap te kunnen uitoefenen. “Te vaak worden zij nu echter niet als professionals gezien die grote verantwoordelijkheid hebben binnen ons stelsel van gezondheidszorg maar enkel als werknemers, fte’s (lees als kostenpost) of handen aan het bed.” Ze zegt: “De huidige governancecode is te vrijblijvend in hoe medebeslissingsrecht moet worden gerealiseerd moet worden.”

Scholing in cao’s

Bovendien moeten de scholings- en loopbaanmogelijkheden beter worden verankerd in de cao’s, vindt Buurman. Dat wil zeggen dat er concreet moet worden benoemd hoeveel tijd daarvoor uitgetrokken moet worden en wat het budget is.

Er zijn al heel veel studies gedaan, stelt Buurman, maar nu wordt het tijd om actie te ondernemen schrijft ze: “We moeten de vrijblijvendheid voorbij.” Want de nood is hoog: “Gezien de blijvend hoge uitstroom uit de zorg, de stijgende zorgvraag én personeelstekorten kunnen we ons niet nog langer uitstel permitteren.” In 2025 verwacht ze een tekort van 100.000 verpleegkundigen en verzorgenden. Er vertrekken teveel mensen. “Die achterdeur moet dicht”.

Binnen drie jaar

“Binnen drie jaar moet op dit terrein merkbare en meetbare verandering zichtbaar zijn”, meent Buurman. “Indien dit niet lukt, dan zijn hardere maatregelen nodig.”

Organisaties moeten ook veranderen en niet continue op onregelmatige tijden een beroep doen op de werknemers: “Zelf beslissen hoe je je werk en rooster indeelt.” Ook variatie in het werk is volgens de CNO belangrijk, evenals erkenning en waardering en als onderdeel daarvan salaris. Verder moeten ze de bureaucratie met 20 à 30 procent verminderen om het werk aantrekkelijker te maken en de werkdruk te verlagen.

Mandaat commissie

Buurman vraagt VWS een onafhankelijke commissie Verpleging & Verzorging in te stellen die direct rapporteert aan de minister van medische zorg. In die commissie zitten verpleegkundigen en verzorgenden uit alle zorgsectoren, aangevuld met deskundigen die noodzakelijk zijn om deze agenda uit te werken en verandering tot stand te brengen. “Geef deze commissie het mandaat en budget om in de komende jaren plannen uit te werken en te monitoren of verandering tot stand komt.”