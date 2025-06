VWS start campagne tegen agressie in de zorg

Om iets te doen aan verbale agressie in de zorgsector komt de overheid met de campagne ‘Blijf jezelf, tel even tot 11’. Het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) vindt dat nodig omdat zelfs één voorval van verbale agressie grote impact kan hebben.

De campagne roept op zuinig te zijn op hulpverleners. Emoties horen erbij, maar agressie is nooit normaal, stelt het ministerie.

Motivaction deed in opdracht van het ministerie onderzoek. De helft van de zorg- en hulpverleners (51 procent) zegt de afgelopen twaalf maanden te maken te hebben gehad met verbale agressie; 14 procent één of meerdere keren per week. Het onderzoek is uitgevoerd onder 1106 mensen.

Impact

De meeste contactmomenten tussen hulpverleners en patiënten/cliënten verlopen zonder dat er verbaal wordt uitgehaald door patiënten, cliënten of hun naasten. Het nieuwe onderzoek laat zien dat elk incident wel behoorlijk veel impact kan hebben. Een ruime meerderheid van de zorg- en hulpverleners en welzijnsmedewerkers stelt dat de kwaliteit van zorg eronder lijdt, dat andere patiënten/cliënten soms langer moeten wachten of minder aandacht krijgen. Zorgverleners zelf kunnen er van slag van raken, ze voelen zich angstig of slapen slecht.

Landelijke campagne

Marie Rosenkrantz Lindegaard, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, legt in het kader van de campagne uit: “Verbale agressie tegen zorgverleners gaat niet alleen om schelden of schreeuwen, maar ook om intimiderend gedrag, valse beschuldigingen of het herhaaldelijk in twijfel trekken van je werk.”

In de landelijke campagne (onder meer op tv en radio, en online) wordt geadviseerd om even afstand te nemen, door bijvoorbeeld tot 11 te tellen, als je je emoties niet onder controle dreigt te kunnen houden. Voor instellingen is er een toolkit. Het ministerie van VWS lanceert de landelijke campagne vanaf 18 juni.(ANP/Skipr)