VWS start pilot voor vaccinatieregistratie via DigiD

Het ministerie van VWS is een pilot gestart om vaccinatieregistratie te versimpelen. In de proef kan een selecte groep zorgprofessionals inloggen via DigiD. “Deze eerste pilot is een belangrijke stap voorwaarts in het toekomstbestendig maken van identificatie en authenticatie van professionals in de zorg”, aldus het ministerie.

Authenticatie in de zorg is vanwege de privacygevoeligheid van gegevens cruciaal. Zorgmedewerkers werken bij voorkeur met authenticatie op een laag niveau vanwege de snelheid en het gemak. Het registeren van vaccinaties vergt echter het gebruik van een UZI-pas met kaartlezer of een account met twee-factor-authenticatie. Hoewel het betrouwbaarheidsniveau hierdoor hoog is, wordt deze registratiemethode als gebruiksonvriendelijk bezien. In de pilot zoekt VWS daarom naar een betrouwbaar en veilig inlogalternatief.

Praktijkoplossing

Voorafgaand aan de start van de pilot is de oplossing afgestemd met de zorgsector en technisch getest. In de pilot maakt het ministerie het mogelijk dat een selecte groep zorgprofessionals voor de registratie van vaccinaties inloggen bij de Beveiligde Registratie Bijzonder Assets (BRBA) met DigiD. Tijdens de pilot worden via DigiD kenmerken uit het Unieke Zorgverlener Identificatie-register opgehaald. Deze kenmerken bevestigen de bevoegdheden van de zorgprofessional. “Het hele proces vindt in een gecontroleerde omgeving plaats waarin risico’s tot een minimum zijn beperkt”, meldt VWS.

Deze eerste pilot is volgens het ministerie een belangrijke stap voorwaarts in het toekomstbestendig maken van identificatie en authenticatie van professionals in de zorg. “Het levert ons cruciale gebruikerservaring op. Met de feedback kunnen we de oplossing nog beter op de praktijk afstemmen.” De komende jaren start VWS meerdere pilots met verschillende betrouwbare inlogmiddelen in delen van de zorgsector.