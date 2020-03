VWS stelt grote medicijnbesparing via Wgp toch uit

Dat schrijft minister Martin van Rijn in een Kamerbrief.

Half jaar uitstel

De aanscherping van de Wgp zou behelzen dat per 1 april het groepje landen waar Nederland de maximumprijzen voor receptgeneesmiddelen op bepaald zou worden aangepast. Door Duitsland te vervangen voor het goedkopere Noorwegen, zouden maximumprijzen in Nederland ook omlaag gaan, met prijsdalingen tot soms wel 30 tot 50 procent tot gevolg. En een door VWS begrootte jaarlijkse besparing van maar liefst 300 miljoen euro.

Die maatregel wordt nu uitgesteld tot 1 oktober. Waarschijnlijk kost dat het ministerie dus een besparing van 150 miljoen euro.

‘Pas op de plaats’

De geneesmiddelenbranche (apothekers, leveranciers en groothandels) pleitte deze maand voor een ‘pas op de plaats’. Zij vreesde grote kans op oplopende geneesmiddelentekorten, omdat ook in landen waar veel grondstoffen vandaan komen (China en India) het leven gedeeltelijk stil is komen te liggen. Bij tekorten zou Nederland met lagere prijzen minder snel alsnog geleverd krijgen. En er zou zelfs een prikkel kunnen zijn om Nederlandse voorraden voor hogere prijzen in het buitenland te verkopen.

Ommezwaai

Dinsdag vergaderde de commissie geneesmiddelentekorten over mogelijke maatregelen tegen oplopende tekorten mede door het coronavirus. Na afloop meldden meerdere deelnemers uit de vergadering op basis van anonimiteit dat ze nul op het rekest hadden gekregen. De aanscherping van de Wgp zou gewoon doorgaan. Behalve voor middelen met een jaaromzet tot 1 miljoen euro. Onbegrijpelijke keuzes, vonden de marktpartijen. Skipr schreef daarover en VWS was toen niet in staat om te reageren.

Coronamedicijnen

Woensdag heeft het ministerie dan toch besloten tot algehele uitstel van de Wgp-aanpassing. De huidige maximumprijzen van receptgeneesmiddelen blijven dus bestaan. Daarnaast worden medicijnen die nodig zijn voor bestrijding van het coronavirus uitgezonderd van maximumprijzen en kunnen andere middelen op het moment dat er een tekort optreedt ook worden uitgezonderd.

De minister schrijft ook dat hij gaat onderzoeken of er mogelijk een afzetgarantie voor producenten wordt ingevoerd, om ook te zorgen dat ze voldoende voorraad zullen aanhouden.