VWS weigert uitstel Wgp-wijziging ondanks alarm over tekorten

Dat blijkt uit drie afzonderlijke anonieme bronnen uit de commissievergadering geneesmiddelentekorten die dinsdag aan het einde van de middag plaatsvond. In die vergadering werd besproken of VWS maatregelen zou nemen om coronagerelateerde geneesmiddelentekorten te voorkomen.

Volgens de deelnemers aan die vergadering neemt VWS niet voldoende maatregelen, omdat het ministerie besluit om de aanpassing van de Wet geneesmiddelenprijzen niet met een half jaar uit te stellen. VWS zal dit besluit waarschijnlijk woensdagochtend bekendmaken. De deelnemers is gevraagd om geheimhouding, dus spreken ze anoniem.

300 miljoen

De Wet geneesmiddelenprijzen zal per 1 april aangescherpt worden. In de groep landen waar Nederland de maximumprijzen voor receptgeneesmiddelen op baseert, wordt Duitsland vervangen door het goedkopere Noorwegen. Dat leidt bij veel medicijnen tot flinke prijsverlagingen, soms wel van 30 tot 50 procent. Volgens VWS kan hiermee 300 miljoen euro per jaar bespaard worden.

De geneesmiddelenbranche ziet in deze aanpassing een zoveelste stap om minder te betalen voor medicijnen en merkt op dat Nederland steeds verder naar achteren in de rij staat als na tekorten de levering weer op gang komt. Zeker in tijden dat de coronacrisis druk zet op de voorraden van geneesmiddelen.

Tekorten

De geneesmiddelenbranche vreest voor coronagerelateerde geneesmiddelentekorten, omdat veel grondstoffen van goedkope medicijnen uit India en China komen. Het transport uit die landen hapert, bijvoorbeeld door een lockdown die in India is afgekondigd. Apothekers, groothandels en farmaceuten denken dat als tekorten ontstaan, Nederland niet gauw nieuwe partijen geleverd krijgt. De eerste nieuwe voorraden zullen naar landen met hogere prijzen gaan, is de gedachte. Ook is parallelle import, aankopen van voorraden uit andere landen, mogelijk lastiger door het coronavirus.

‘Pas op de plaats’

De branche schreef begin maart brieven naar het ministerie om VWS te bewegen de aanpassing van de WGP uit te stellen met een half jaar, om zo tekorten niet al te veel te laten oplopen tijdens de corona-uitbraak. Ze wilden dus een pas op de plaats. Daarbij speelt ook nog mee dat alle voorraden van geneesmiddelen per 1 april direct minder waard worden door de prijsdaling. Dat heeft apotheken, groothandels en leveranciers niet bepaald uitgenodigd tot de aanleg van extra voorraden vanwege de coronacrisis. Ook dat werkt geneesmiddelentekorten in de hand.

Onderkant markt

VWS doet wel iets. De Wgp wordt een half jaar losgelaten voor middelen met een jaaromzet tot 1 miljoen euro. De onderkant van de markt dus. Volgens betrokkenen zou VWS denken dat daar de meeste kans is op tekorten, maar branchepartijen herkennen dat niet. Middelen als pijnbestrijder Fentanyl en MS-middel Tecfidera zijn nu al erg krap op voorraad en kennen hogere omzetten. Ook wil VWS bij een tekort aan specifieke middelen dan alsnog de maximumprijs losgooien.

De betrokken partijen vinden dat voorstel erg onduidelijk. Waar liggen nou precies die grenzen qua omzet? Dat zou in de tweede week van april bekend worden. Onhandig volgens de branchepartijen. Want een prijsaanpassing duurt volgens hen niet enkele dagen, maar algauw zes weken. Volgens bronnen uit de commissievergadering is de hele geneesmiddelenbranche ontevreden over het feit dat VWS geen uitstel regelt om de corona-uitbraak. Alleen de zorgverzekeraars zouden het besluit van VWS steunen.

Het ministerie was bij navraag nog niet in staat om te reageren.