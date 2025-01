VZVZ: ‘Privacy-kritiek op MITZ berust op onjuiste aannames’

De kritiek die een aantal privacy-organisaties op toestemmingsvoorziening MITZ hebben, berust op onjuiste aannames. Bovendien zijn ze niet vooraf kenbaar gemaakt aan de makers terwijl die mogelijkheid er wel was. Dat zegt initiatiefnemer Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) in een interview met Zorgvisie.

Vlak voor aanvang van het jaar waarin MITZ groot moet worden uitgerold in de Nederlandse zorg, zag VZVZ zich geconfronteerd met stevige kritiek van een aantal privacy-organisaties. Zij schreven huisartsen aan met de boodschap vooral niet aan te sluiten op de generieke toestemmingsvoorziening waarmee wordt vastgelegd of medische gegevens al dan niet gedeeld mogen worden.

Onjuiste informatie

“We vinden het vooral jammer dat ze hun bezwaren en verkeerde aannames niet vooraf met ons hebben besproken”, zegt programmamanager Martijn Mallie van VZVZ tegen Zorgvisie. Ook stelt hij dat de kritiek veelal is gestoeld op onjuiste informatie. Waar de privacy-organisaties zeggen dat MITZ feitelijk een einde maakt aan het medisch beroepsgeheim, is het volgens Mallie juist bedoeld om het te beschermen. “Er komt geen gegevensuitwisseling zonder toestemming. We nemen alleen de registratie uit handen.”

Strafbaar feit

Dat zorgaanbieders zonder toestemming van de patiënt zijn of haar toestemming voor gegevensuitwisseling kunnen registreren, klopt in theorie. Die ‘route’ is bedoeld als vangnet, op verzoek van het zorgveld. Mallie wijst erop dat die knop die daarvoor nodig is alleen onder voorwaarden beschikbaar komt voor zorgorganisaties. “Bovendien moet je dan de patiënt inschrijven en de toestemmingsvraag stellen. En let op: onterecht een patiënt inschrijven is gewoon een strafbaar feit.”

Alles-of-niks

Ook weerspreekt Mallie dat MITZ een alles-of-niks-systeem is, zoals de privacy-organisaties suggereren. Het systeem biedt volgens VZVZ de optie om onderscheid te maken en alleen bepaalde zorgorganisaties toestemming te geven gegevens te delen.