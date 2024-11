Alarm privacy-organisaties: ‘Patiëntenplatform Mitz maakt eind aan medisch beroepsgeheim’

Als er geen actie wordt ondernomen, bestaat het medisch beroepsgeheim over enkele jaren niet meer. Met deze boodschap lanceren privacy-organisaties Platform Burgerrechten en Stichting KDVP deze week de campagne “Behoud Beroepsgeheim”.

Mitz

VWS wil dat Mitz voor alle patiënten en zorgaanbieders in Nederland het register voor toestemmingen wordt. Het doel van Mitz is om alle verschillende manieren om de toestemmingskeuzes vast te leggen overbodig te maken. Daardoor moet de patiënt meer overzicht en regie krijgen. Tegelijkertijd moet het voor de zorgprofessional eenvoudiger worden om te zien welke gegevens wel of niet gedeeld morgen worden. Mitz regelt dat voor alle zorgsectoren.

‘Geen controle’

Maar volgens de privacy-organisaties maakt Mitz medische gegevens voor grote groepen zorgverleners toegankelijk, zonder dat de dossierhoudend arts kan controleren wie voor welke reden gegevens uit diens dossiers opvraagt. Daardoor wordt het medisch beroepsgeheim geschonden. “De werkwijze van Mitz lijkt in vele opzichten op het Elektronisch Patiëntendossier dat in 2011 unaniem werd verworpen door de Eerste Kamer. Omdat op de achtergrond van dezelfde technologie gebruik wordt gemaakt, zijn de bezwaren nog even geldig als toen de Senaat het systeem dertien jaar geleden wegstemde. Toch willen zowel het Ministerie van Volksgezondheid als partijen uit de zorgpolder Mitz tot de landelijke standaard maken.”

Brandbrief

Deze week krijgen huisartsen een brandbrief van Platform Burgerrechten en Stichting KDVP toegestuurd. De brief waarschuwt huisartsen ervoor dat onder deze werkwijze de zeggenschap van arts en patiënt wordt weggenomen en in handen komt van het systeem en haar roergangers. Patiënten die willen dat hun gegevens buiten Mitz blijven, wordt aangeraden hun huisarts een weigerbrief te sturen. Deze kan worden gedownload op de pagina www.stopmitz.nl.

Medisch beroepsgeheim

De organisaties, eerder betrokken bij de rechtszaak tegen SyRI en de rechtszaak van Vertrouwen in de GGZ, constateren dat het medisch beroepsgeheim meer dan ooit onder druk staat door de datahonger van overheden en bedrijven. Hierdoor worden keuzes gemaakt voor beleid en technologie die niet de patiënt en diens rechten dienen, maar waarin het medisch beroepsgeheim en de patiëntprivacy ondergeschikt wordt gemaakt aan politieke en commerciële doeleinden.

Gegevensuitwisseling

Platform Burgerrechten en Stichting KDVP vindt dat moet worden geïnvesteerd in systemen die gericht en zonder het beroepsgeheim aan te tasten, gegevens kunnen uitwisselen tussen zorgverleners. Deze zouden al geruime tijd beschikbaar, maar het Ministerie van Volksgezondheid, zorgverzekeraars en beroepskoepels geven deze alternatieven volgens de privacy-organisaties al jarenlang ten onrechte geen kans.