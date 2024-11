Nederlandse ggz schaart achter toestemmingsvoorziening Mitz

De Nederlandse ggz is de eerste partij in de zorg die het het Mitz-convenant heeft ondertekend. Mitz moet als generieke voorziening de toestemmingen voor het delen van gegevens in de zorg regelen.

Het is de bedoeling dat Mitz voor alle patiënten en zorgaanbieders in Nederland het register voor toestemmingen wordt. Burgers kunnen via MijnMitz vastleggen wie en onder welke voorwaarden hun medische data kunnen inzien. Dat moet een einde maken aan de verwarring en versnippering op dit gebied waar momenteel nog sprake is. Zorgverleners kunnen op hun beurt Mitz gebruiken als centraal register om te zien welke zorggegevens ze mogen delen. Dat zou hen veel zoekwerk en gerommel met inloggen moeten besparen.

Oproep

Mitz wordt momenteel al uitgerold, een huisartsenpraktijk in Brabant had vorig jaar de primeur. Het Mitz-convenant roept softwareleveranciers en zorgaanbieders op om zich vooral aan te sluiten. Namens de Nederlandse ggz tekende Bas van der Hoorn als eerste partij het convenant.