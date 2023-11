Online toestemmingsvoorziening Mitz van start bij Brabantse huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk De Morgen in het Brabantse Uden is als eerste zorgaanbieder aangesloten op Mitz. Dat betekent dat de patiënten online hun toestemming voor het delen van gegevens kunnen regelen en zorgverleners de keuzes kunnen inzien.

De vierduizend patiënten van de huisartsenpraktijk zijn daarmee de eerste Nederlanders die via Mitz kunnen bepalen welke gezondheidsgegevens gedeeld mogen worden. Samen met IT-partner Meditools heeft de huisartsenpraktijk de bestaande toestemmingen van de patiënten overgezet.

Bewijzen dat het werkt

“Je kunt een heel mooi product hebben, maar je moet ook bewijzen dat het werkt. Voor ons is dat moment nu aangebroken, als de eerste toestemmingen in Mitz beschikbaar zijn”, zegt Francine Bergman, directeur relatiebeheer bij VZVZ. Die organisatie VZVZ is verantwoordelijk voor de (door-)ontwikkeling, het beheer en implementatie van Mitz.

Overzicht en regie

Het doel van Mitz is om alle verschillende manieren om de toestemmingskeuzes vast te leggen overbodig te maken. Daardoor moet de patiënt meer overzicht en regie krijgen. Tegelijkertijd moet het voor de zorgprofessional eenvoudiger worden om te zien welke gegevens wel of niet gedeeld morgen worden. Mitz regelt dat voor alle zorgsectoren.

Brede uitrol

De lancering bij huisartsenpraktijk De Morgen is een zogeheten gecontroleerde livegang. Op korte termijn volgen Apotheek Pijnacker Centrum het diagnostisch centrum Star-shl. Als de toestemmingsvoorziening in de praktijk goed functioneert en meerwaarde heeft, wordt Mitz breed uitgerold.