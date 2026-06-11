AI-platform OurMind haalt ruim 2 miljoen euro aan investeringen op

OurMind, een leverancier van AI-toepassingen voor de zorg, heeft 2,1 miljoen euro opgehaald bij een investeringsronde. Het bedrijf wil de bestaande producten met het geld verder uitbreiden.

De Nederlandse tech-onderneming OurMind ontwikkelt zogeheten scribes, AI-gedreven systemen die consulten automatisch omzetten in medische verslaglegging. Op dit moment maken zo’n driehonderd huisartsenpraktijken en veertien ziekenhuizen gebruik van het platform. Een investeringsronde levert 2,1 miljoen euro op.

Maatschappelijke impact

Investeerder 4impact Capital is lead investor van de ronde. Het is voor het eerst dat deze organisatie, die geld steekt in softwarebedrijven met maatschappelijke impact, in zorgtechnologie stapt. Ook een groep huisartsen en medisch specialisten levert een bijdrage aan de investering. Volgens partner Victor Straatman van 4impact verschilt deze investering van klassieke private-equity-constructies. “Wij zijn een venture capital-investeerder. Dat betekent dat alles wat OurMind verdient, in het bedrijf blijft voor verdere ontwikkeling.”

Uitbreiden en opschalen

OurMind wil het geld gebruiken om het product verder te ontwikkelen en uit te breiden, onder meer met toepassingen voor spreekuurvoorbereiding, administratieve ondersteuning en patiëntcommunicatie. “Deze investering maakt dat we kunnen opschalen en ons platform kunnen uitbreiden om zo te kunnen voldoen aan de vraag vanuit ziekenhuizen”, zegt OurMind-oprichter Paul Koning. “Uiteindelijk gaat het niet over AI, maar over de vraag hoe we met dezelfde mensen goede zorg kunnen blijven leveren.”

Werkplezier

Het ultieme doel van zijn onderneming is volgens Koning om het werkplezier te behouden en daarmee het aantal burn-outs in de zorg terug te dringen. “Een burn-out is niet alleen vervelend voor die persoon, maar ook voor de achtergebleven collega’s en het ziekenhuis. Die moeten het immers opvangen. Gelukkig beseffen de eerste ziekenhuisdirecties dat de kosten van niets doen veel hoger zijn dan de kosten van nu serieus investeren in AI-ondersteuning.”