Nieuwe microchirurgierobot maakt meer complexe operatie mogelijk

In het MUMC+ is voor het eerst een patiënt geopereerd met de doorontwikkelde microchirurgische robot MUSA-3. De robot maakt het mogelijk om uiterst complexe microchirurgische ingrepen uit te voeren, zodat meer patiënten hiervan kunnen profiteren.

De MUSA-3 is ontwikkelde door ingenieurs van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en microchirurgen van het Maastricht UMC+.

Microchirurgische ingrepen

De eerste operatie in het MUMC+ maakt deel uit van een klinische studie die onderzoekt hoe robotondersteuning kan bijdragen aan uiterst precieze reconstructieve microchirurgische ingrepen, bijvoorbeeld bij borstreconstructies na borstkanker, de behandeling van lymfoedeem door het verbinden van kleine lymfevaten met bloedvaten, complexe reconstructies na trauma of kanker, en het herstel van zenuwfuncties na letsel.

Kortere ziekenhuisopnames

Daarnaast is het doel van de klinische studie om te onderzoeken of de operatierobot kan bijdragen aan kortere operatietijden, minder complicaties en kortere ziekenhuisopnames. Dat zorgt voor een efficiëntere zorgverlening en lagere kosten voor het zorgsysteem als geheel.

Microsure

De samenwerking tussen TU/e en MUMC+ leidde in 2016 tot de oprichting van Microsure, een spin-off van de TU/e. Dit bedrijf ontwikkelde de operatierobot, die chirurgen ondersteunt bij extreem verfijnde operaties.