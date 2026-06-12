Nieuwe microchirurgierobot maakt meer complexe operatie mogelijk

De MUSA-3 is ontwikkelde door ingenieurs van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en microchirurgen van het Maastricht UMC+.
Microchirurgische ingrepen
De eerste operatie in het MUMC+ maakt deel uit van een klinische studie die onderzoekt hoe robotondersteuning kan bijdragen aan uiterst precieze reconstructieve microchirurgische ingrepen, bijvoorbeeld bij borstreconstructies na borstkanker, de behandeling van lymfoedeem door het verbinden van kleine lymfevaten met bloedvaten, complexe reconstructies na trauma of kanker, en het herstel van zenuwfuncties na letsel.
Kortere ziekenhuisopnames
Daarnaast is het doel van de klinische studie om te onderzoeken of de operatierobot kan bijdragen aan kortere operatietijden, minder complicaties en kortere ziekenhuisopnames. Dat zorgt voor een efficiëntere zorgverlening en lagere kosten voor het zorgsysteem als geheel.
Microsure
De samenwerking tussen TU/e en MUMC+ leidde in 2016 tot de oprichting van Microsure, een spin-off van de TU/e. Dit bedrijf ontwikkelde de operatierobot, die chirurgen ondersteunt bij extreem verfijnde operaties.