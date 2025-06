Fries ziekenhuis sluit aan op Zorgviewer om patiëntgegevens in te zien

Ziekenhuis Nij Smellinghe heeft Zorgviewer in gebruik genomen om medische gegevens van andere zorgorganisaties in te zien. Het is daarmee het eerste ziekenhuis dat aansluit op Zorgviewer zonder betrokken te zijn geweest bij de ontwikkeling ervan.

Medewerkers van Nij Smellinghe kunnen voortaan, bij toestemming van de patiënt, gegevens inzien die zijn vastgelegd door andere zorg- en welzijnsorganisaties die Zorgviewer gebruiken. Het gaat daarbij vooralsnog om bijvoorbeeld correspondentie, verrichtingen, behandelaanwijzingen, wilsverklaringen, laboratoriumuitslagen, waarschuwingen en allergieën of intoleranties. Nij Smellinghe is het eerste ziekenhuis dat na de pilotfase aansluit op Zorgviewer. Het is de bedoeling dat na dit jaar meer ziekenhuizen, huisartsen, thuiszorgorganisaties en verpleeg- en verzorgingshuizen volgen.

Landelijk opschalen

Vooralsnog is Zorgviewer alleen beschikbaar in het noorden van Nederland, waar het is ontwikkeld door samenwerkingsverband RIVO Noord. Begin dit jaar kregen de samenwerkende organisaties 12 miljoen euro vanuit het IZA om Zorgviewer landelijk op te schalen, te beginnen in het oosten. Ook gaat Zorgviewer samenwerken met Digizorg, een initiatief in de regio Rijnmond om patiënten een centrale toegangspoort tot de zorg te bieden. Beide zijn gekoppeld aan CumuluZ.

‘Grote meerwaarde’

Nij Smellinghe verwacht dat Zorgviewer zorgt voor betere samenwerking tussen zorgverleners. Het voorkomt bovendien dat patiënten bij verschillende zorginstellingen hun hele voorgeschiedenis steeds opnieuw moeten vertellen. “Zeker bij spoed of een opname kan dit van grote meerwaarde zijn”, laat het ziekenhuis weten.