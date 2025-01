Noordelijke zorgorganisaties krijgen 12 miljoen en willen Zorgviewer landelijk opschalen

Ziekenhuizen Tjongerschans, Medisch Centrum Leeuwarden en UMCG en huisartsengroep Dokter Drenthe gingen afgelopen jaar van start met Zorgviewer. Het systeem stelt ze in staat om patiëntinformatie uit elkaars dossier in te zien. Het is de bedoeling dat op termijn ook vvt- en ggz-organisaties aansluiten om zo regionale databeschikbaarheid tot stand te brengen. Tot dusverre staken de samenwerkende organisaties er uit eigen zak ruim een miljoen euro in. Nu hun aanvraag voor IZA-gelden is gehonoreerd, krijgen ze 12 miljoen euro om het project verder door te ontwikkelen en uit te breiden.

Landelijke toegankelijk

RIVO-Noord, de netwerkorganisatie die het project tot stand bracht, heeft de ambitie Zorgviewer voor alle typen zorgorganisaties landelijk beschikbaar stellen. “Uiteindelijk is het ons doel om Zorgviewer landelijk toegankelijk te maken voor de hele zorgketen: van huisartsen, ziekenhuizen en ggz-instellingen tot ambulancezorg, verpleeghuizen en wijkzorgorganisaties”, zegt RIVO-Noord-voorzitter Dan Zhang, tevens reumatoloog en CMIO in het Frisius MC. Twente en de Achterhoek zijn de eerste regio’s die mogelijk aansluiten.

Samenwerking met Digizorg

Om tot een landelijk dekkend systeem te komen, gaat RIVO-Noord samenwerken met Digizorg. Dat digitale systeem uit de regio Rijnmond is opgezet als digitale voordeur voor alle zorg in de regio. Het is dus gericht op volledige informatievoorziening voor de patiënten en kreeg eerder al 8 miljoen euro toegekend. Zowel Digizorg als Zorgviewer zijn gelieerd aan CumuluZ, dat ernaar streeft algehele databeschikbaarheid tot stand te brengen.

‘Breed vertrouwen’

Menzis en Zilveren Kruis hebben namens alle landelijke zorgverzekeraars akkoord gegeven op de aanvraag van de noordelijke zorgorganisaties. “Een belangrijke stap vooruit”, volgens Zhang. “Het bevestigt dat er breed vertrouwen is in Zorgviewer als een goede oplossing voor databeschikbaarheid. En de gezamenlijke inzet en wil om de zorg in Noord-Nederland beter en klaar voor de toekomst te maken, blijkt hier ook uit.”