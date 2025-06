WZA zet AI in bij echocardiografie

Tegelijk met het WZA werkt ook het Erasmus MC aan de inzet van dezelfde AI bij echocardiografie. Daarmee lopen beide ziekenhuizen landelijk voorop. Het WZA heeft de inzet van AI geïmplementeerd binnen het IZA-transformatieprogramma ‘Hart voor Elkaar’, dat zij samen doen met Dokter Drenthe.

Inzet AI

Waar echolaboranten voorheen alle metingen zelf deden, neemt de AI-software dat nu grotendeels over. “Het systeem denkt mee en ondersteunt in het versneld doen van de analyses”, zegt echolaborant Gerrie Venema. “Wij zien wat het systeem meet, controleren de metingen en kunnen aanpassingen doen.” Cardioloog Jacco Karper benadrukt dat er altijd een human in the loop is. “De laborant moet vertrouwen krijgen in het systeem en tegelijk een gezonde vorm van wantrouwen houden.”

Tekort aan laboranten

Het idee om met AI aan de slag te gaan, is in eerste instantie ontstaan vanuit de stijgende zorgvraag en het al jarenlang bestaande tekort aan echolaboranten. Om ruimte te creëren voor het doen van extra echo’s ging het WZA al eerder over naar vraaggerichte echocardiografie. “Door bij eenvoudige onderzoeksvragen of follow-ups een vraaggerichte echo te doen, kan deze korter en hebben we in een half jaar tijd al ruimte gecreëerd voor 288 extra echo’s. Bovendien voorkomen we zo ook onnodige diagnostiek.”

Kwaliteitsslag

Het gebruik van AI zorgt op verschillende manieren voor een kwaliteitsslag. “Naast het toevoegen van co-intelligentie, haal je ook de inter-observer-variatie eruit. Daarnaast levert het ook ons als cardioloog tijd op. Voor laboranten is het bewerkelijk en lastig om de diastolische functie te interpreteren. Het systeem kan dat sneller en interpreteert dit vervolgens meteen volgens de laatste richtlijnen. Dat helpt in het maken van diepgaande analyses”, zegt Karper.

De AI-software voldoet aan de geldende eisen en heeft de benodigde certificering. De data van de patiënten worden veilig opgeslagen binnen het WZA en verlaten het WZA niet, omdat de AI-software draait op een eigen server die hier speciaal voor is aangeschaft.

Toevoegen

“Met AI voegen we iets toe aan de intelligentie van de mens”, zegt Karper, die samen met echolaborant Gerrie Venema het initiatief nam. “Het brengt de kwaliteit op een hoger niveau en levert ook tijdswinst op, waarmee we ruimte creëren voor extra echo’s en dus beschikbaarheid van zorg.”