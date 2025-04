Weer meer mensen met mazelen

Het aantal gevallen van mazelen blijft stijgen, maar de toename gaat iets langzamer. In de afgelopen week zijn 42 nieuwe gevallen geregistreerd, tegen 51 in de week ervoor en 50 nog een week eerder. Het is echter nog te vroeg om van een afvlakking te spreken, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Sinds het begin van dit jaar zijn 251 besmettingen gemeld. Dat is meer dan in heel 2024. Net als vorige week zijn er clusters rond vijf basisscholen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Almere en Helmond. Volgens het RIVM gaat het om openbare, islamitische en antroposofische scholen waar relatief weinig leerlingen gevaccineerd zijn. Het cluster in Den Haag is stabiel en het aantal nieuwe meldingen uit Helmond daalt. Er is geen landelijke uitbraak, voegt het instituut eraan toe.

Het RIVM zegt de situatie goed in de gaten te houden vanwege de feestdagen. Het islamitische Eid al-Fitr (Suikerfeest) is net geweest. Pasen volgt op 20 en 21 april, Koningsdag wordt dit jaar gevierd op 26 april. Op zulke dagen komen veel mensen bij elkaar en kan een infectieziekte als mazelen zich mogelijk meer verspreiden. (ANP)