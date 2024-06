Weer vragen schuldeisers om faillissement Co-Med

Fred Louwerens, eigenaar van Cash & Credit Collectors, zegt te hopen dat de aanvraag voor de zomervakantie kan worden afgehandeld. “We hopen dat Co-Med verstandig is en van tevoren betaalt. Dat is ons streven, mijn cliënten willen hun facturen betaald hebben”, zegt Louwerens. Volgens hem is er “geen reden voor een faillissement, het gaat goed met Co-Med. Maar als je inkomsten hebt en geen uitgaven, gaat het al snel goed.”

Eerder faillissement afgewend

Begin deze maand ontkwam Co-Med op het laatste moment aan een faillissement. Tijdens een zitting van de rechtbank in Maastricht besloot het bedrijf een openstaande rekening van enkele tienduizenden euro’s aan een andere schuldeiser te betalen. Daarmee was die aanvraag van de baan.

Zorg geven bijzaak

Co-Med is een paar jaar geleden opgekomen. Het bedrijf kocht verspreid over het land praktijken, met name van huisartsen die met pensioen wilden gaan en geen opvolger konden vinden. Volgens critici probeert het bedrijf daarna zo veel mogelijk geld te verdienen en is zorg geven bijzaak. (ANP)