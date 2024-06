Huisartsketen Co-Med betaalt rekening, ontkomt aan faillissement

Een schuldeiser had het faillissement aangevraagd omdat er een rekening van “enkele tienduizenden euro’s” openstond. Tijdens een zitting van de rechtbank in Maastricht dinsdag besloot Co-Med alsnog te betalen.

CareAbout

Na de betaling heeft de schuldeiser, CareAbout, de faillissementsaanvraag ingetrokken. Directeur en oprichter Timothy Hoolhorst bevestigt dat na een bericht in de Volkskrant. CareAbout leverde medewerkers aan huisartsenpraktijken van Co-Med.

Co-Med zelf bevestigt alleen dat het verzoek tot faillissement is ingetrokken. Het bedrijf wil niet ingaan op de betaling van de rekening. De rechtbank Limburg had de zitting van dinsdagochtend eerst geschorst tot dinsdagmiddag, maar laat nu weten dat de zaak van de baan is. Het is niet bekend hoeveel anderen nog op geld van Co-Med wachten.

Noodplan zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars hadden alvast een noodplan gemaakt, zodat de 50.000 patiënten van Co-Med-praktijken zorg konden blijven krijgen. “Dat plan blijft voorlopig op het bureau liggen. Het faillissement is voor nu afgewend, maar we blijven checken of Co-Med bereikbaar genoeg is”, laat CZ weten, mede namens de andere verzekeraars.

PCC Tele-Services

Voor CareAbout is de zaak nu zo goed als afgerond. Het bedrijf eist nog ruim 100.000 euro van PCC Tele-Services, een callcenterafdeling van Co-Med die eerder dit jaar failliet werd verklaard. Die claim ligt bij de curator. Verder heeft CareAbout de samenwerking met Co-Med beëindigd.

Hoolhorst is niet te spreken over de gang van zaken. “Het is raar dat verzekeraars Co-Med zo lang door laten gaan terwijl dit niet in orde is. Hoe zij hun administratie hebben ingericht, daar zet ik vraagtekens bij. Als er zo veel schuldeisers in de rij staan, moeten verzekeraars toch wel doorhebben dat hun bedrijfsvoering niet klopt. Dat verbaast me.”

Vestigingen

Co-Med is een paar jaar geleden opgekomen. Het bedrijf kocht verspreid over het land praktijken, met name van huisartsen die met pensioen wilden gaan en geen opvolger konden vinden. Volgens critici probeert het bedrijf daarna zo veel mogelijk geld te verdienen, en is zorg geven bijzaak. Co-Med heeft momenteel vestigingen in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Tilburg, Breda, Enschede, Helmond, Oirschot, Anna Paulowna en Breezand. De keten besloot vorige week de praktijk in Zwolle te stoppen. (ANP)

