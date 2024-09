Weinig verbetering bij pgo’s: gegevens ophalen mislukt in bijna helft gevallen

De gebruiksvriendelijk en toegankelijkheid van persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo) is afgelopen jaar weinig verbeterd. Uit een jaarlijkse meting blijkt dat het een ruime meerderheid lukt een account aan te maken en in te loggen, maar gegevens van de huisarts of ziekenhuis ophalen mislukt in bijna de helft van de gevallen.

Volgens het Programma PGO on Air van Patiëntenfederatie Nederland levert het jaarlijkse gebruikersonderzoek representatieve resultaten voor de Nederlandse bevolking op. De uitkomsten zijn vergelijkbaar met die van vorig jaar. Een account aanmaken lukt de meeste mensen (92 procent), net als inloggen (90 procent). In bijna de helft van de gevallen loopt het spaak bij het ophalen van gegevens. Gegevens van de huisarts ophalen lukt in 60 procent van de gevallen, bij gegevens van het ziekenhuis is dat 53 procent.

Tussen de verschillende pgo-aanbieders zitten duidelijke verschillen. Zo slagen gebruikers van Drimpy er in respectievelijk 17 procent en 22 procent van de gevallen in om gegevens op te halen, een negatieve uitschieter.

Toekomstig gebruik

Van de ondervraagden geeft ruim één op de drie aan dat het (zeer) onwaarschijnlijk is dat hij of zij de pgo in de toekomst blijft gebruiken. Nog eens 28 procent staat er neutraal tegenover, terwijl 41 procent het waarschijnlijk tot zeer waarschijnlijk acht. Verbeterpunten die naar voren komen zijn onder meer de gebruiksvriendelijkheid, het aantal technische problemen en de integratie met zorgverleners.

Ook op het gebied van de functionaliteit komen de nodige wensen uit de bus, zoals andere apps kunnen koppelen, afspraken maken, videobellen en beelden uitwisselen met de zorgverlener en medicatie opvragen en aanpassen.