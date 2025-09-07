Skipr

Werkgevers kunnen echtheid diploma’s nu makkelijk controleren

,

Werkgevers hebben een nieuw controlemiddel tegen diplomafraude gekregen. Ze kunnen voortaan via de site van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) controleren of een diploma echt is.

DUO registreert de diploma’s die mensen behalen aan erkende Nederlandse opleidingen. “Elke zomer komen daar weer vele tienduizenden bij; alleen al in het voortgezet onderwijs 180.000.”

Werkgevers mogen de diploma’s zelf niet downloaden. Ze kunnen sollicitanten wel vragen om een officieel diploma-uittreksel. Met een tool op de website van DUO kunnen de werkgevers controleren of dat uittreksel echt is.

In diverse sectoren, zoals de zorg en de kinderopvang, stijgt het aantal meldingen over diplomafraude. DUO wil meewerken aan het tegengaan daarvan. In het afgelopen jaar deed de organisatie daar meer dan honderd keer aangifte van. “Ook werkgevers zijn een belangrijke schakel om fraude te voorkomen”, benadrukt de uitvoeringsorganisatie. (ANP)

