West-Brabant ontwikkelt digitale en persoonlijke ondersteuning

In West-Brabant werken ze aan een tool om bestaande initiatieven op het gebied van welzijn en leefstijl te verbinden met elkaar.

De tool genaamd ‘de Welbevinder’ maakt het daarnaast eenvoudiger om domein overstijgend te werken en eigen regie te stimuleren. Onder andere met behulp van een AI- gestuurde gesprekspartner, maar ook met fysieke hulp.

‘Doorbreken’

Soms vallen hulpvragen binnen meerdere domeinen, bijvoorbeeld: gezondheid, leefstijl en sociaal welzijn. Het kost veel tijd om de juiste ondersteuning bij een hulpvraag te vinden omdat het aanbod versnipperd is, domeingrenzen vervagen en actueel overzicht ontbreekt. Eindstand: inwoners krijgen niet altijd de hulp die echt nodig is.

De Welbevinder doorbreekt dit door het bestaande aanbod in de regio te verbinden en overzicht op maat te geven. Inwoners kunnen de tool zelfstandig gebruiken om hun hulpvraag te verkennen en passende hulp in beeld te krijgen.