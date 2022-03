WHO: 50 aanbevelingen voor klinieken over abortus

Jaarlijks worden volgens de WHO wereldwijd 25 miljoen abortussen op een onveilige manier uitgevoerd, waardoor elk jaar ongeveer 39.000 vrouwen de ingreep niet overleven. Nog eens miljoenen andere vrouwen belanden met complicaties in het ziekenhuis. De meeste sterfgevallen gebeuren in landen met lage inkomens: 60 procent in Afrika en 30 procent in Azië.

Vijftig aanbevelingen

De nieuwe richtlijnen zijn gebaseerd op recente wetenschappelijke gegevens en omvatten ruim vijftig aanbevelingen voor klinieken en gezondheidsdiensten, maar ook voor beleidsmakers. Steeds is het doel de kwaliteit van de zorg verbeteren. Dit zou volgens de WHO ook kunnen worden bereikt door het waar mogelijk inzetten van online zorg.

Onnodige beleidsbelemmeringen

De gezondheidsinstantie beveelt ook aan “medisch onnodige beleidsbelemmeringen voor veilige abortus weg te nemen”, zoals criminalisering, wachttijden, de vereiste dat goedkeuring door andere mensen wordt gegeven en regels die bepalen tot wanneer in de zwangerschap een abortus mag plaatsvinden. Volgens de WHO is bewezen dat beperkte toegang tot abortus het aantal procedures niet vermindert, maar vrouwen naar onveilige procedures drijft. (ANP)