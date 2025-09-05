Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Preventie
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

WHO: uitbraak mpox niet langer internationale crisis

,

Wereldgezondheidsorganisatie WHO ziet de infectieziekte mpox niet langer als een internationale bedreiging voor de gezondheid.

De WHO baseert die keuze op het afnemende aantal besmettingen en sterfgevallen in met name de getroffen gebieden en op betere kennis van de overdraagbaarheid van de ziekte. De meeste landen waar het virus rondgaat, waaronder Congo, Burundi, Sierra Leone en Oeganda, zijn volgens de WHO inmiddels voldoende uitgerust om te reageren op de ziekte.

Mpox

De ziekte is daarmee geenszins onschadelijk, voegt de WHO toe. Mpox leidt tot jeukende uitslag, koorts, rillingen en opgezwollen klieren en kan in sommige gevallen fataal zijn. De WHO waarschuwt dat de monitoring van de ziekte “fragmentarisch” blijft en dat de mogelijkheid tot opschalen bij uitbraken onder druk staat door gebrek aan financiering.

Begin augustus werd het aantal infecties wereldwijd geschat op 100.000 in 122 landen, waarvan in 115 landen de ziekte voor het eerst werd gesignaleerd. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:Volksgezondheid

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

18:30 WHO: uitbraak mpox niet langer internationale crisis
4 sep 2025 Ombudsman aan nieuwe minister VWS: zeg sorry tegen Q-koortspatiënten
2 sep 2025 Mentale gezondheid jongeren verder afgenomen volgens onderzoek
29 aug 2025 Raad van State: hulp aan illegalen in nieuwe wet ook strafbaar
29 aug 2025 Artsenfederatie: nooit straf voor verlenen van zorg

Reader Interactions

Reacties