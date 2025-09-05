WHO: uitbraak mpox niet langer internationale crisis

De WHO baseert die keuze op het afnemende aantal besmettingen en sterfgevallen in met name de getroffen gebieden en op betere kennis van de overdraagbaarheid van de ziekte. De meeste landen waar het virus rondgaat, waaronder Congo, Burundi, Sierra Leone en Oeganda, zijn volgens de WHO inmiddels voldoende uitgerust om te reageren op de ziekte.

Mpox

De ziekte is daarmee geenszins onschadelijk, voegt de WHO toe. Mpox leidt tot jeukende uitslag, koorts, rillingen en opgezwollen klieren en kan in sommige gevallen fataal zijn. De WHO waarschuwt dat de monitoring van de ziekte “fragmentarisch” blijft en dat de mogelijkheid tot opschalen bij uitbraken onder druk staat door gebrek aan financiering.

Begin augustus werd het aantal infecties wereldwijd geschat op 100.000 in 122 landen, waarvan in 115 landen de ziekte voor het eerst werd gesignaleerd. (ANP)