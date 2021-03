WHO: virus naar mens vermoedelijk via twee diersoorten

De WHO-experts die het ontstaan van het coronavirus in China hebben onderzocht, vinden het waarschijnlijk dat het virus van een vleermuis naar een ander dier en vandaar naar de mens is overgegaan.

Dit staat in een WHO-rapport dat het Franse persbureau AFP heeft gezien.

Toen er een epidemie in Wuhan ontstond, werd gewezen naar een markt waar onder meer dieren werden verkocht. Sindsdien wordt aangenomen dat het virus van een vleermuis kwam en op de mens is overgegaan. De WHO-experts menen in hun rapport dat dit niet rechtstreeks is gebeurd, maar via een ander dier. Dit kan een nerts zijn geweest of mogelijk zelfs een kat.

Het is erg onwaarschijnlijk, aldus de experts, dat het virus vanuit een laboratorium in Wuhan per ongeluk is overgesprongen naar de mens. Een andere omstreden theorie, dat het coronavirus via ingevroren dierenvlees in Wuhan is aangekomen, kwalificeert de WHO-missie als ‘mogelijk maar niet waarschijnlijk’.

De experts vinden overigens dat ze in Wuhan niet voldoende vrij hebben kunnen werken en willen meer onderzoek doen.