Wie wordt de Opinieleider in de Zorg 2024?

NU’91, Nursing en TVV voor verzorgenden organiseren dit jaar opnieuw de zoektocht naar dé Opinieleider in de Zorg. Welke zorgprofessional heeft het afgelopen jaar laten zien een duidelijke mening over het vak te hebben en draagt dit actief en als beste uit?

Via de speciale nominatiepagina kunnen verpleegkundigen en verzorgenden zichzelf (of een vakgenoot) inschrijven voor Opinieleider in de Zorg 2024. Dit kan nog tot aanstaande zondag, 15 september. Alle inzendingen worden daarna beoordeeld door een deskundige jury. Dit gebeurt onder leiding van Joep van Poorten, juryvoorzitter én Opinieleider in de Zorg 2023.

Na de bekendmaking van de top drie op 21 oktober is het de beurt aan het publiek om op zijn of haar favoriet te stemmen. Op de Nursing Experience in Den Bosch wordt begin december de winnaar bekendgemaakt.

De winnaar, die in de voetsporen treedt van ‘Broeder’ Joep van Poorten, ontvangt naast de titel en een award, een opleidingsbudget van 1000 euro.