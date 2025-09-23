Wiegendood komt weer vaker voor, organisaties bezorgd

Het aantal gevallen van wiegendood in Nederland is de afgelopen jaren opvallend gestegen, stellen meerdere organisaties die zich daar zorgen om maken. Hoewel de oorzaak onduidelijk is, wijst kenniscentrum VeiligheidNL erop dat op sociale media “steeds meer onduidelijke en mogelijk soms gevaarlijke adviezen” rondgaan.

In de jaren 80 van de vorige eeuw stierven jaarlijks meer dan tweehonderd jonge kinderen in hun slaap. Door voorlichting en preventie daalde dit aantal tot circa 25 per jaar. Het was lange tijd stabiel, maar de laatste drie jaar is een toename te zien: in 2022 overleden 36 baby’s door wiegendood, in 2023 waren het er 41 en vorig jaar 37, becijferen VeiligheidNL en andere organisaties. Ze baseren zich onder meer op CBS-cijfers.

Tegenstrijdige adviezen

Door tegenstrijdige informatie kunnen mensen in de war raken, denken experts. VeiligheidNL vraagt daar samen met de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) en de Vereniging Ouders van Wiegedoodkinderen aandacht voor. Ze hebben ook een protocol over veilig slapen vernieuwd. Daarin staan de belangrijkste adviezen.

De organisaties wijzen erop dat de kans op wiegendood volgens onderzoek in de kinderopvang groter is dan thuis. “Voor jonge baby’s kan de overgang naar opvang stressvol zijn, wat risicofactoren voor wiegendood beïnvloedt”, verklaren ze. Dat maakt het des te belangrijker om hen goed in de gaten te houden.

Risicofactoren

Bekende risicofactoren voor wiegendood zijn op de buik slapen, oververhitting, onveilig beddengoed, bij ouders in bed slapen, in huis roken en het gebruik van bepaalde medicijnen.

Om de adviezen te promoten, worden tijdens een speciale themaweek onder meer webinars gehouden voor ouders en pedagogisch medewerkers. (ANP)