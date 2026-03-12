Wijkverpleegkundigen: cliënten staan niet altijd open voor hulpmiddelen

Cliënten staan niet altijd open voor hulpmiddelen die hun zelfredzaamheid zouden bevorderen. Dat blijkt uit onderzoek van Nivel in opdracht van Zorginstituut Nederland.

Nivel zette een vragenlijst uit onder deelnemers aan het Panel Verpleging & Verzorging. Ruim 400 zorgprofessionals in de wijkverpleging deden mee aan het onderzoek. Uit de enquête blijkt dat veel cliënten al hulpmiddelen gebruiken en dat zorgprofessionals hier positief over zijn. Er zijn echter ook verbeterpunten, stelt Nivel vast.

Steunkousen

Twee derde van de respondenten heeft elke werkdag te maken met thuiswonende cliënten die hulpmiddelen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan hulpmiddelen voor het zelf aantrekken van steunkousen, het druppelen van ogen, het toedienen van medicijnen en het communiceren via een beeldscherm.

Zelfredzaamheid

Uit het onderzoek blijkt dat er bij de indicatiestelling voor wijkverpleging al wordt gekeken hoe hulpmiddelen en het sociale netwerk kunnen worden ingezet bij cliënten. De zorgverleners staan positief tegenover hulpmiddelen die de zelfredzaamheid van cliënten bevorderen. Cliënten staan daar echter niet altijd voor open.

“Het is daarom belangrijk dat zorgprofessionals cliënten goed informeren over de voordelen van hulpmiddelen — bijvoorbeeld dat zij daardoor minder afhankelijk worden van de wijkverpleging of van mantelzorgers”, concludeert Nivel.

Meer over:Wijkverpleging

Gerelateerd nieuws

10 mrt 2026 Twaalf organisaties ondertekenen intentieovereenkomst voor bestendiging MooiMaasvallei
10 mrt 2026 Alzheimer Nederland: 'Bezuinigingen op zorg treffen ook dementiezorg’
24 feb 2026 Patiëntenfederatie: patiënten mijden zorg door plannen coalitie
24 feb 2026 V&VN biedt petitie aan met 30.000 handtekeningen tegen eigen bijdrage in wijkverpleging

Interessant voor u

160 David Jongen: ‘Ik had persoonlijke beveiliging nodig’

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Regionale samenwerking essentieel voor toekomst ouderenzorg

Naar de podcast

159 Fred Plukker: ‘Interim-zorgbestuurder is goed betaalde voyeur’

Naar de podcast

158 Het coalitieakkoord: zegen of ramp voor de gezondheidszorg? 

Naar de podcast

157 Dit wil de meest invloedrijke zorgbestuurder van Jetten 1

Naar de podcast

156 | De Skipr99 komt eraan, dit zijn de trends in de nieuw lijst

Naar de podcast

