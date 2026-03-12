Wijkverpleegkundigen: cliënten staan niet altijd open voor hulpmiddelen

Cliënten staan niet altijd open voor hulpmiddelen die hun zelfredzaamheid zouden bevorderen. Dat blijkt uit onderzoek van Nivel in opdracht van Zorginstituut Nederland.

Nivel zette een vragenlijst uit onder deelnemers aan het Panel Verpleging & Verzorging. Ruim 400 zorgprofessionals in de wijkverpleging deden mee aan het onderzoek. Uit de enquête blijkt dat veel cliënten al hulpmiddelen gebruiken en dat zorgprofessionals hier positief over zijn. Er zijn echter ook verbeterpunten, stelt Nivel vast.

Steunkousen

Twee derde van de respondenten heeft elke werkdag te maken met thuiswonende cliënten die hulpmiddelen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan hulpmiddelen voor het zelf aantrekken van steunkousen, het druppelen van ogen, het toedienen van medicijnen en het communiceren via een beeldscherm.

Zelfredzaamheid

Uit het onderzoek blijkt dat er bij de indicatiestelling voor wijkverpleging al wordt gekeken hoe hulpmiddelen en het sociale netwerk kunnen worden ingezet bij cliënten. De zorgverleners staan positief tegenover hulpmiddelen die de zelfredzaamheid van cliënten bevorderen. Cliënten staan daar echter niet altijd voor open.

“Het is daarom belangrijk dat zorgprofessionals cliënten goed informeren over de voordelen van hulpmiddelen — bijvoorbeeld dat zij daardoor minder afhankelijk worden van de wijkverpleging of van mantelzorgers”, concludeert Nivel.