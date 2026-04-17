‘Wildgroei aan apps helpt digitalisering zorg niet’

De ontwikkeling van digitale zorg in Nederland stagneert door een sterk versnipperd landschap. Ondanks forse investeringen sluiten systemen en toepassingen onvoldoende op elkaar aan.

Dat stelt Rob van de Biggelaar van ING bij BNR. Nederland behoort weliswaar tot de koplopers investeringen in digitale zorg, maar omdat alle nieuwe ontwikkelde systemen lang niet altijd gekoppeld zijn, leveren al die investeringen lang niet de beoogde voordelen op. 

Het ontbreekt momenteel aan centrale regie, stelt Van de Biggelaar. Er bestaan volgens hem bijna tachtig zorgapps zonder veel onderlinge samenhang.  Hierdoor kunnen gegevens niet eenvoudig worden gedeeld tussen zorgverleners en ontbreekt een overzichtelijk portaal voor patiënten.

Plannen VWS bieden hoop

Het ministerie van Volksgezondheid werkt samen met zorgverzekeraars wel het oplossen van een deel van het probleem. Zo zijn er om dit moment nog 14 verschillende persoonlijke gezondheidsomgevingen (pgo’s) waarin patiënten hun medische gegevens kunnen inzien. Dat moet de komende tijd worden teruggebracht naar drie pgo’s. 

Volgens ING zou dit moeten zorgen voor meer samenhang, maar ook zou het kunnen zorgen voor meer veiligheid. Dat meer veiligheid belangrijk is, bleek wel toen begin april hackers patiëntgegevens wisten bemachtigen door in te breken bij software van ChipSoft

