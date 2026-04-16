Patiëntenfederatie: wachten te lang op info over datalek Chipsoft

Patiënten weten nog altijd niet of hun gegevens zijn gestolen bij een inbraak in de digitale systemen van softwareleverancier ChipSoft. Meer dan een week na de eerste meldingen “tasten veel patiënten nog altijd volledig in het duister”, stelt Patiëntenfederatie Nederland. Die zegt dat de onduidelijkheid te lang duurt.

De Patiëntenfederatie wil dat ChipSoft “snel en helder” informatie aan patiënten geeft over de gevolgen van de hack. “Patiënten moeten weten waar ze aan toe zijn, zeker waar het gaat om gevoelige medische gegevens”, stelt de belangenorganisatie.

Wat is wel bekend?

Die voegt eraan toe: “Ook als nog niet alles bekend is, moet duidelijk worden gemaakt wat wél bekend is en waarom andere informatie nog ontbreekt.”

Na de hack hebben sommige ziekenhuizen en huisartsen voor de zekerheid hun eigen systemen met patiëntgegevens offline gehaald. De Patiëntenfederatie vraagt die zorgaanbieders ook om patiënten goed te informeren. “Maak duidelijk waar patiënten terechtkunnen met vragen en hoe zij toegang houden tot hun gegevens en uitslagen.”

Onderzoek

Chipsoft heeft een informatiesite opgericht met meer informatie. Maar specifieke informatie over welke gegevens zijn ingezien heeft de IT-leverancier nog niet. “Op dit moment voert het forensisch team onderzoek uit om de oorzaak, bron en omvang van het incident vast te stellen”, schrijft Chipsoft op de site.

“Zorgvuldig forensisch onderzoek kost tijd. Het is van groot belang dat dit onderzoek uiterst nauwkeurig en volledig wordt uitgevoerd. Zodra we uitkomsten hebben van het onderzoek die we kunnen delen, zullen we daarover direct communiceren.”

(Skipr/ANP)