47 procent van patiënten laat liever bloed prikken door robot

Aletta, een robot die zelfstandig bloed kan prikken, haalt in een klinische studie goede resultaten op het gebied van prestatie, veiligheid en patiëntervaring. Het apparaat werd getest bij Amsterdam UMC, St. Antonius Ziekenhuis en het OLVG.

In totaal prikte Aletta, een innovatie van het Nederlandse bedrijf Vitestro, bij 1.633 patiënten het bloed tijdens de studie. De Amsterdam UMC, St. Antonius Ziekenhuis en het OLVG deden er aan mee. De resultaten zijn deze week gepubliceerd. In bijna 95 procent van de gevallen ging het prikken in één keer goed, blijkt uit de gepubliceerde cijfers. Beschadiging van de rode bloedcellen (hemolyse) kwam in 0,3 procent van de gevallen voor, wat lager is dan bij handmatig prikken. Dat geldt ook voor de gerapporteerde bijwerkingen, die in 0,6 procent van de gevallen voorkwamen. In alle gevallen waren die geclassificeerd als mild.

Ervaringen van patiënten

De ervaringen van de patiënten zijn overwegend positief. Van de deelnemende patiënten meldt net iets meer dan de helft (51 procent) minder of veel minder pijn te ervaren met de robot. Nog eens 39 procent zegt dat de pijn vergelijkbaar is en 10 procent rapporteert meer of veel meer pijn. Al met al heeft 47 procent van de patiënten een (sterke) voorkeur voor de robot boven een menselijke prikker. 35 procent zegt dat het niet hen niet uitmaakt en 18 procent laat het bloedprikken (veel) liever aan een mens over.

Cruciaal voor vertrouwen

Robert de Jonge, hoofd van de afdeling laboratoriumgeneeskunde van het Amsterdam UMC, noemt de resultaten “cruciaal om het vertrouwen van klinieken en laboratoria in deze nieuwe aanpak te vergroten”. Hij denkt dat uitvindingen als Aletta essentieel zijn “voor meer gestandaardiseerde, schaalbare en geïntegreerde zorgverlening” naarmate de diagnostiek verder automatiseert.

Klinisch chemicus Martine Deckers van het OLVG Lab onderstreept het belang van de ervaring van de patiënt. “In deze studie rapporteerde het merendeel van de patiënten minder of vergelijkbare pijn ten opzichte van handmatig prikken, en gaf bijna iedereen aan de voorkeur te hebben voor het systeem of ervoor open te staan het opnieuw te gebruiken.”

Verder opschalen

De resultaten zijn een belangrijke stap in de ambitie van de Nederlandse onderneming Vitestro om verder op te schalen, zegt chief medical officer Luuk Giesen. “Deze publicatie vormt de basis voor onze missie om automatische bloedafname tot de standaard te maken voor diagnostisch bloedonderzoek.”

De onderneming heeft internationale ambities. Eerder dit jaar haalde het bedrijf in een nieuwe investeringsronde 60 miljoen euro op. Eén van de investeerders is het prestigieuze Mayo Clinics uit de Verenigde Staten.