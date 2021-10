Wisseling van de wacht in toezichtsraad Zuidwester

Van Eck is arts, was oud-bestuurder van diverse zorginstellingen en is toezichthouder in de zorg. Zo is hij lid van de toezichtsraden van Dianet en Samergo en is hij voorzitter van de rvt’s van Stichting Perspekt en Allévo. Eerder is hij bestuurslid geweest bij onder meer het Bronovo ziekenhuis

Zuidwester is een zorgorganisatie voor mensen met een licht verstandelijke beperking en is actief in de regio’s Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant.

Moeilijke periode

In een persbericht zegt Schoots dat de instelling een moeilijke periode achter de rug heeft. “Eigenlijk stond het voortbestaan van Zuidwester op het spel. Gelukkig koos de nieuwe raad van bestuur voor een ambitieuze koers met Route2020 – heel energiek werden stappen in de goede richting gezet”, aldus de scheidend rvt-voorzitter.

“We hebben heldere keuzes gemaakt. Bijvoorbeeld met betrekking tot de ondersteuning van onze doelgroepen. En recent hebben we een duidelijke vastgoedstrategie vastgesteld. Dat hangt nauw met elkaar samen, want vastgoed moet betaalbaar zijn én de voorzieningen dienen aan te sluiten bij de wensen van de mensen die bij ons wonen.”