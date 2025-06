Witte rook: VWS gaat naar NSC

De Telegraaf meldt dat BBB een staatssecretaris op Volksgezondheid voordraagt. De partijleiders lieten in het midden hoe de verdere verdeling is. Zij willen eerst aan demissionair premier Dick Schoof voorleggen wat ze hebben uitonderhandeld.

Akkoord

Mona Keijzer, een van de drie nieuwe asielministers, vindt het vreemd dat de overleggen over het opvullen van de ministersposten van de afgelopen week alleen over het ministerie van Asiel en Migratie gingen. Keijzer zei in het televisieprogramma Goedenavond Nederland dat niet gesproken werd over andere ministeries die zijn opengevallen na het vertrek van de PVV uit het kabinet. Ook vertelde ze dat het kabinet donderdag praat over het voorstel van de coalitiepartijen. Het is de bedoeling dat ze ook akkoord gaan en dat de nieuwe verdeling wordt bekendgemaakt. (Skipr/ANP)

Meer nieuws volgt.