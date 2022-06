Woonzorgcentrum voor blinden failliet verklaard

De Rechtbank Gelderland heeft op 2 juni het faillissement van Het Schild in Wolfheze, een specialistisch woonzorgcentrum voor blinden en slechtzienden, uitgesproken. De zorgorganisatie verkeerde al jaren in financiële nood. Het Schild gaat op zoek naar een oplossing waarbij de bewoners op de locatie kunnen blijven wonen. Onduidelijk is wat de gevolgen voor het personeel zijn.