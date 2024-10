Ymke Fokma nieuw lid raad van bestuur LUMC

Momenteel is Fokma lid van de raad van bestuur van het Antoni van Leeuwenhoek/ Nederlands Kanker Instituut in Amsterdam, waar zij verantwoordelijk is voor financiën, data en digitalisering, bedrijfsvoering en personeel en organisatie. Voor haar start in 2021 bij het AvL/NKI bekleedde zij de functie van lid raad van bestuur bij het Dijklander Ziekenhuis (Hoorn en Purmerend).

Kennis

Eerder was zij directeur bedrijfsvoering bij het AMC in Amsterdam. Daarnaast brengt Fokma ervaring mee vanuit haar tijd bij zorgverzekeraar Achmea en The Boston Consulting Group. Naast haar bestuursfuncties is zij ook actief als toezichthouder.

“Met de komst van Ymke voegen we kennis op het snijvlak van zorg, financiën, big data en bedrijfsvoering toe aan onze raad van bestuur”, Jacques van den Broek, voorzitter raad van toezicht.